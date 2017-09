"Mi manca essere presidente, ma non ho intenzione di ricomprare le quote di Thohir". È stato chiaro e deciso, ieri, Massimo Moratti, nello smentire l'indiscrezione, trapelata nei giorni scorsi, secondo qui l'ex numero uno dell'Inter stava pensando di rientrare in società. Ma nonostante questo mancato ritorno, presto potrebbero esserci comunque novità importanti per quanto riguarda il club di corso Vittorio Emanuele.



ACCORDO SUNING-EVERGRANDE - Come riporta Tuttosport, infatti, negli ultimi giorni Suning ha chiuso un accordo con un altro colosso cinese, Evergrande, che già controlla una delle due squadre di Guangzhou che partecipano alla Super League. Un'intesa immortalata da un brindisi tra i due patron, Jindon Zhang e Zu Jiayin. Alla riunione decisiva, che si è tenuta a Nanchino, hanno partecipato anche i vertici di Suning Sports Group: presenze che hanno fatto crescere l'ipotesi che Evergrande possa acquistare il 30 per centro delle azioni nerazzurre ancora in possesso di Thohir. Che, appena qualche settimana fa, ha dichiarato: "Ho proposto di uscire dall'Inter, la mia priorità, ora, è chiaramente rivolta agli Asian Games".