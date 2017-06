Continua il pressing dell'su. E' lui l'obiettivo primario per il reparto offensivo nerazzurro: esterno in grado di saltare l'uomo e creare la superiorità numerica, per caratteristiche tecniche rientra alla perfezione nel profilo dell'esterno ideale per Luciano Spalletti. Tanto che, come anticipato da calciomercato.com, il nuovo tecnico nerazzurro aveva dato il via libera all'offensiva per l'ex San Paolo - Come scrive il Corriere dello Sport, la società milanese è a un passo dall'accordo con, ma manca ancora qualcosa con ili francesi, infatti, vogliono inserire nell'affare Ivan, che si è però promesso al Manchester United.