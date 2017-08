FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

"Nel calcio serve anche fortuna, e noi l'abbiamo avuta". Con lucidità. Una partita che ha mostrato il carattere della squadra, capace di tenere botta dopo il vantaggio giallorosso e riordinarsi per sfruttare alla grande il contropiede. Una squadra che però al tempo stesso ha confermato di essere incompleta in alcuni settori del campo. Sicuramente il lavoro di Spalletti è solo all'inizio e molto potrà dare l'allenatore alla squadra in termini di organizzazione e capacità di stare in campo; ma l'ex Roma non è un mago e per quanto sia abile nel migliorare i suoi giocatori, non ha la bacchetta magica.- L'Inter avrebbe bisogno di un giocatore per reparto ancora. Assicurato che un difensore arriverà (Mangala o Mustafi), con la permanenza di Ranocchia, per quanto poco apprezzato dall'ambiente, la difesa, almeno numericamente, sarebbe completa. A centrocampo come nelle trequarti Spalletti ha la possibilità di scegliere e senza le coppe europee i giocatori in rosa possono bastare. Davanti invece la coperta, soprattutto per caratteristiche, resta corta. A parte Eder, che è un jolly ma non sa essere un punto di riferimento,perché Icardi non può da solo segnare tutti i gol della squadra.: il senegalese sa giocare sia come esterno d'attacco che eventualmente come punta di supporto a Icardi, magari in quelle partite difficili da sbloccare contro squadre che si chiudono. Permette di passare dal 4-2-3-1 ad un offensivo 4-2-4, oltre ad agire come vice-Icardi all'occorrenza. Un giocatore capace di segnare 16 gol e fornire 5 assist lo scorso anno, nella sua miglior stagione. Keita è un attaccante vero, vuole segnare e ha quelle caratteristiche offensive che sono proprie né di Candreva né di Perisic.@MattSerra5