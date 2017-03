E se anche l’Inter si costruisse uno stadio? Questa è l’indiscrezione che monta nelle ultime ore, un’idea che Suning non ha ancora sviluppato ma sulla quale potrà presto iniziare a lavorare. Anzi, a dire il vero, quella relativa ad un impianto di proprietà sembrava faccenda assai remota in casa Inter. Almeno fino a poco tempo fa.



L'IPOTESI INIZIALE - A tal proposito, esponenti di Suning hanno più volte incontrato il sindaco di Milano per discutere l’ipotesi di un ammodernamento del Meazza, che il comune lombardo avrebbe potuto cedere in gestione a Milan e Inter, a patto che le due società sovvenzionassero buona parte dei lavori di ristrutturazione. Un’ipotesi che, almeno inizialmente, era stata sposata da tutti, salvo precipitare nel vuoto a causa dei continui rinvii che hanno riguardato il passaggio di proprietà del club di Silvio Berlusconi. In casa rossonera regnano dubbi e incertezze, ad oggi sarebbe già un successo riuscire a capire in quali mani potrebbe finire il Milan, pensare allo stadio e alle risorse ad esso destinate, quando ancora manca parte della somma per rilevare la totalità del club, appare fuori luogo.



L'ESIGENZA - E questo deve averlo pensato anche Zhang Jindong, che da imprenditore ritiene fondamentali i ricavi da stadio. Imprescindibili per competere con la Juventus in Italia e con le altre big d’Europa in Champions. Il patron di Suning pensa in grande, non si ferma di fronte agli investimenti, ma una cosa è certa: non ha assolutamente intenzione di investire da solo nel Meazza, con la società rossonera a raccoglierne i soli frutti. Ecco perché all’Inter prende forma l’idea di un nuovo stadio, che ad oggi è un’esigenza, un pilastro per l’azienda che Suning intende ergere. Ma la strada da percorrere è ancora lunga, l'idea non è neanche in fase embrionale, dato che finora l’Inter ha atteso le mosse del Milan.