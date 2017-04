Due idee di mercato, due obiettivi in Premier League. La notizia è rilanciata da Sky Sport, tra i giocatori che l'Inter segue con attenzione per la prossima stagione ci sono Toby Alderweireld e Kyle Walker, entrambi di proprietà del Tottenham, entrambi possibili partenti la prossima estate. Il condizionale è d'obbligo, perchè quella degli Spurs è una bottega cara e Pochettino è restio a cedere i suoi titolari, ma le dinamiche di mercato potrebbero portarli via da White Hart Lane.



COSTANO TANTO - Chi ha più chance di partire è Toby Alderweireld, che ha detto no alla proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 e ha dato mandato ai suoi agenti di valutare tutte le offerte. Dopo aver giocato in Spagna e Inghilterra, è stuzzicato dall'idea di confrontarsi con il campionato italiano, se l'Inter presenterà un'offerta interessante verrà presa in considerazione. Aspetta una proposta concreta anche Walker: dopo sei anni nel nord di Londra vorrebbe provare una nuova esperienza, anche all'estero. Entrambi però costano molto, per entrambi servono almeno 50 milioni di euro.