Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, piace in Cina al Tianjin Quanjian. Queste le parole del suo agente, Miroslav Bicanic, a Vecernji List: "Solo in caso l'Inter accettasse l'offerta cinese noi potremmo iniziare a trattare. Ma il club nerazzurro non ci ha detto nulla in tal senso". Non una chiusura, quindi. Allenato da Fabio Cannavaro, il club cinese sta cercando di convincere anche il fiorentino Kalinic.