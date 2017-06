Wagner Ribeiro, agente dell'attaccante brasiliano Gabriel Barbosa dell'Inter, ha dichiarato a Fox Sports: "Il Porto? Non c'è nulla, solo rumours. L'Inter è pronta a cedere in prestito Gabigol per un anno, quindi sto studiando varie offerte. Nei prossimi giorni sarò in giro per risolvere la questione: stiamo valutando diverse proposte, ma di sicuro rimarrà in Europa".