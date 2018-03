Beto Yaqué, uno degli agenti di Lautaro Martinez, parla del futuro dell'attaccante del Racing Avellaneda a Racing en la uno: "Lo conosco da quando aveva 15 anni, penso che sia il miglior talento mai nato in Argentina dai tempi di Sergio Aguero. Con l'Inter ormai è tutto chiuso, anche se sapevamo del Borussia Dortmund: con loro ci siamo incontrati per diversi mesi. Però ci ha sorpreso l'interesse. Ma la scelta dell'Inter non è dettata dai soldi: Lautaro andrà ai nerazzurri per un interesse sportivo. Lo vedono come un giocatore importante".



"Il suo arrivo va al di là della permanenza o della partenza di Mauro Icardi. La clausola di rescissione sarà di 111 milioni di euro. Costruiranno la squadra intorno a lui. Lautaro ha una grande personalità, se Jorge Sampaoli si convincerà andrà anche al Mondiale. Oggi è un diamante grezzo che ha un po' di Aguero, di Luis Suarez e di Gabriel Batistuta in sé"