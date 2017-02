Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, tecnico dell'Inter, parla del suo assistito ai microfoni di Radio Crc: "Pioli con l’Inter ha iniziato a lavorare in una maniera logica grazie anche all’ottimo staff che ha al suo fianco. Il tecnico è sempre stato fiducioso perché credeva nel valore della rosa e adesso c’è entusiasmo, voglia e ambizione. Tutte le panchine sono in discussione a questi livelli e basti pensare ad Allegri che ha vinto tutto e nonostante ciò potrebbe cambiare squadra per cui tutte le panchine sono in discussione, è ormai diventato come i giocatori e dipende tutto dalla proprietà. Pioli sta facendo bene e tutti all’Inter stanno esaltando il suo lavoro e quello del suo staff".