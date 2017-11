Il mese di gennaio è vicino e l’Inter non ha intenzione di farsi trovare impreparata. L’idea di Ausilio e Sabatini è quella di regalare a Spalletti rinforzi già pronti per la corsa ai primi posti, dato che la squadra ha dimostrato di rispondere energicamente agli stimoli che il tecnico toscano manda dalla panchina. Da Pastore a Verdi passando per Chiesa, di questi e altri nomi abbiamo parlato in redazione nel focus su Facebook con i nostri lettori.



CAPITOLO CHIESA - Dallo scorso giugno Ausilio sonda il terreno con la Fiorentina per il giovane talento, che in casa Inter hanno sempre considerato più forte di Bernardeschi. I viola in estate non hanno voluto assolutamente privarsene, anche a causa del clima poco sereno della piazza toscana dopo la cessione di Bernardeschi alla Juventus, accasatosi a Torino per 40 milioni. Chiesa costerà ancora di più, forse anche sopra ai 50. Ecco perché per i nerazzurri - nonostante il fortissimo interesse - non sarà semplice avvicinarsi al classe ’97.



PASTORE VUOLE LASCIARE PARIGI - Una pista che invece potrebbe scaldarsi a gennaio è quella relativa a Javier Pastore, che ormai si sente sempre più escluso dal progetto di Emery. L’argentino vuole guadagnarsi un posto per i Mondiali e per questo motivo giocare con continuità sarà per lui determinante. Complicatissimo per uno che ha davanti Mbappé, Neymar e Draxler. L’Inter lo corteggia, Spalletti lo accoglierebbe a braccia aperte, ma i nerazzurri hanno la necessità di liberare una casella prima di poter aprire le porte all’ex Palermo. Il primo indiziato a lasciare Appiano Gentile è Joao Mario, anche lui sempre più ai margini dell’Inter. Ausilio e Joorabchian (agente del calciatore) si sono visti a cena e il ds nerazzurro ha chiesto al noto procuratore di cercare una nuova sistemazione al suo assistito. Non sarà semplice.



CANCELO PUO’ TORNARE AL VALENCIA - A proposito di cessioni, anche Cancelo potrebbe lasciare Milano prima del previsto. Il portoghese è chiuso da D’Ambrosio e dopo l’infortunio non ha praticamente mai trovato spazio. A differenza di Dalbert, il suo cartellino non è dio proprietà della società di corso Vittorio Emanuele, che a questo punto non si preoccupa troppo di una sua eventuale svalutazione. Ecco perché Cancelo sta valutando l’ipotesi di tornare a Valencia, per ritrovare nuovamente quella continuità di gioco e prestazioni. Prestazioni che qualche mese fa avevano raccolto anche l’interesse della Juventus, oltre che quelle dell’Inter.



IL BOLOGNA TRATTIENE VERDI - Intanto gli uomini di mercato della società nerazzurra guardano con attenzione in casa Bologna, dove Verdi sta disputando una grande stagione. L'ex canterano rossonero è valutato già 20 milioni di euro e l'Inter lavora per trovare una soluzione in stile Gagliardini, ma difficilmente il Bologna se ne priverà prima della prossima estate.