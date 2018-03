Stanno giocando uno meglio dell’altro, in ruoli diversi, ma entrambi decisivi.Questioni di bilancio e di Fair Play finanziario, dato che l’esterno e il trequartista graverebbero per oltre 70 milioni di euro sulle casse della società di corso Vittorio Emanuele. A tal proposito molto dirà il mercato in uscita e quelli che saranno i ricavi, ma rimanendo alla stretta attualità, sembra molto probabile che a giugno l’Inter sia costretta a sceglierne solo uno dei due, a meno che non arrivino sorprese da Ivan Perisic, che dopo il Mondiale potrebbe decidere di cambiare aria.Chi riscattare tra Cancelo e Rafinha? Un quesito non semplice da sciogliere e che probabilmente farà molto riflettere anche Piero Ausilio e Walter Sabatini. Un ballottaggio tutt’altro che scontato e proprio per questo motivo la redazione di calciomercato.com propone a voi lettori questo sondaggio di mercato: CHI RISCATTERESTE TRA CANCELO E RAFINHA?