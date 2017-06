L'Inter deve ancora aprire il mercato in entrata, e probabilmente non chiuderà colpi prima di luglio. Suning, comunque, vuole fare acquisti di assoluto spessore e per quanto riguarda l'esterno è corsa a due tra Lucas e Bernardeschi. Il preferito è l'esterno della Fiorentina che, però, costa più di 50 milioni, il brasiliano, invece, ha una valutazione di 10 milioni in meno.