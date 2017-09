La cessione di Neymar dal Barcellona al Paris Saint Germain ha rivoluzionato il mercato. Le clausole rescissorie che un tempo sembravano inarrivabili, come quella presente nel vecchio contratto del brasiliano, oggi sembrano sempre più alla portata di tutti e fra le società "spaventata" da questi movimenti di mercato c'è anche l'Inter. Nel contratto della sua stella, Mauro Icardi, è infatti presente una clausola rescissoria a tempo da 110 milioni di euro che ora la società nerazzurra vorrebbe cercare di modificare.



CLAUSOLA SI O CLAUSOLA NO? - Il contratto di Icardi è stato rinnovato soltanto un anno fa, e oltre all'aumento di ingaggio fino a circa 5,5 milioni di euro bonus compresi, fu inserita la clausola rescissoria utilizzabile soltanto entro il 15 luglio e valida solo per l'estero. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com nei primi contatti che ci sono già stati con la sua moglie e agente, Wanda Nara l'Inter sta pensando di alzare l'importo della clausola o addirittura eliminarla del tutto. Il motivo è semplice e si lega al tentativo di evitare di trovarsi nella condizione di doversi privare del proprio miglior attaccante a cifre contenute (rispetto alle valutazioni di mercato) .



DIPENDE DALL'INGAGGIO - La trattativa, ovviamente, non riguarderà soltanto il discorso clausola rescissoria. Icardi e Wanda Nara stanno trattando anche un aumento di ingaggio per la punta argentina che, inoltre, continuerà a disuctere anche della sempre viva questione legata ai diritti di immagine. Togliere la clausola rescissoria comporterebbe anche un ulteriore salto verso l'alto dell'ingaggio di Icardi e su questo le parti saranno chiamate a confrontarsi nuovamente. La volontà di blindare Icardi resta viva nei progetti di Suning e dei due uomini mercato Ausilio e Sabatini, i contatti sono già stati avviati.