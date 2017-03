La gerarchia dei portieri è uno dei discorsi di mercato da programmare in casa Inter. Non perché sia in dubbio il ruolo di Samir Handanovic, tutt'altro; ma per lavorare in ottica futura su un piano che riguardi la valorizzazione di chi sarà alle sue spalle. Da tempo, infatti, Suning ha avallato l'idea del ds Piero Ausilio di prendere un portiere da far crescere alle spalle di Handanovic. Non a caso era spuntato il nome di Gollini (ora passato all'Atalanta), ma sono tanti i discorsi avviati.



GIOVANI E ITALIANI - L'ipotesi che arrivi un portiere giovane e italiano, infatti, è molto concreta. Un osservato speciale rimane Alessio Cragno, adesso fuori per infortunio ma grande protagonista dell'annata ottima del Benevento in Serie B. L'Inter lo tiene d'occhio, il suo può essere il nome giusto anche se di proprietà del Cagliari, con cui i rapporti sono ottimi. Diverso sarebbe un discorso legato ad Alex Meret, portiere di proprietà Udinese in prestito alla Spal dove sta incantando al punto da conquistarsi la Nazionale. La Juventus è in assoluta pole position per lui; l'Inter se volesse prenderlo dovrebbe promettergli spazio, quantomeno tra Europa League e Coppa Italia. Senza dimenticare Francesco Bardi, eterna promessa che quest'anno sta finalmente convincendo a Frosinone. Ma ad ora non basta a convincere l'Inter, vigile su altri nomi piuttosto che sull'idea di valorizzare Bardi.