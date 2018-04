Altra serata storta per Borja Valero, che fatica non poco a sostenere il ritmo dell’Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. La sua prestazione, secondo calciomercato.com, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, non ha raggiunto la sufficienza. Queste le sue pagelle.



Calciomercvato.com 5: Primo tempo da incubo, attorno a lui viaggiano tutti a velocità doppia. Per sua fortuna nel secondo tempo l’Atalanta abbassa il ritmo.



Gazzetta dello Sport 4,5: “Lento e scolastico palla al piede. Sacrosanta ammonizione per un allaccio su Gomez. Le assenze di Brozovic e Cancelo lo costringono a giocare basso: non è più roba per lui”.



Corriere dello Sport 5: “Una quantità di palloni consegnata agli avversari. Insostenibile per lui il ritmo dell’Atalanta”.