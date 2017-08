Gabigol non andrà allo Sporting Lisbona. Il passaggio della punta dell'Inter al club portoghese è sempre più lontano data la difficoltà dei Leoes di arrivare al pagamento anche soltanto di una parte dell'ingaggio percepito in nerazzurro dal brasiliano. E allora per Gabigol si riaprono le piste del mercato che portano, secondo Sky Sport al Malaga, mentre secondo il Corriere dello Sport all'Hoffenheim in Germania.