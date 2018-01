dal Barcellona, i nerazzurri stanno ancora cercando di riportare in Italia il trequartista argentino ex Palermo. Secondo Sky, oggi c'è stato un nuovo. La trattativa resta complicata perché il PSG non lo molla, ma Ausilio e Sabatini ci proveranno fino all'ultimo.per la partita di domani sera (mercoledì) in Coppa di Francia contro il Guingamp.Nel frattempo, sul mercato in uscita, proseguono i contatti per la possibile cessione del nazionale portogheseal club inglese del West Ham. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com