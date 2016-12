L'Inter a gennaio frena sul mercato. Quasi chiuso il colpo Lucas Leiva, soltanto un altro giocatore potrà arrivare a costi contenuti in attesa di numerose partenze. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per un rinforzo in fascia, ma sta già programmando il mercato estivo che vedrà Suning investire pesantemente sul mercato.



SUBITO CRISCITO - Non solo Lucas Leiva, quindi e, secondo il Corriere dello Sport, sarà un terzino il secondo acquisto invernale del club nerazzurro. Il candidato ideale si chiama Matteo Darmian, ma il Manchester United sta facendo muro e allora i fari del ds Ausilio si stanno spostando sull'esterno dello Zenit San Pietroburgo Domenico Criscito, più volte vicino ad un ritorno in Italia.



SOGNO SANCHEZ - Per l'estate, invece, i sogni di mercato della proprietà cinese continuano ad allargarsi. Piace da sempre Marco Verratti, un esterno italiano fra Bernardeschi e Berardi sarà acquistato, ma il grande colpo se non sarà James Rodriguez (su cui si è inserita la Juventus) potrebbe essere Alexis Sanchez. L'attaccante cileno non sta rinnovando con l'Arsenal ed è pronto a valutare ogni proposta. L'Inter fu vicinissima ad acquistarlo nel lontano 2011 e i rapporti con il suo entourage sono ottimi data la presenza in rosa di Gary Medel.