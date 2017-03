L'identikit è chiaro: forti, giovani, preferibilmente italiani. La linea Suning è delineata per l'Inter del futuro, investimenti precisi e tanti talenti già messi nel mirino, oltre ai nomi grossi da inseguire sul mercato. Non è stato un caso - tutt'altro - l'investimento su Gagliardini a gennaio, fuori budget ma studiato nel dettaglio per eludere il Fair Play Finanziario. E adesso, i rapporti stretti con l'Atalanta hanno messo al centro dei radar nerazzurri il giovanissimo difensore Alessandro Bastoni, classe '99, già al debutto in Serie A nelle scorse settimane grazie al lavoro del solito Gasperini.



OSSERVATO SPECIALE - Già noto al direttore del settore giovanile Samaden da anni così come al ds Ausilio, Bastoni sta mostrando personalità abbinata alle sue qualità tecniche al punto da meritarsi gli occhi addosso di tanti club. E l'esordio tra i grandi è stato una vetrina enorme per Alessandro, tanto che l'Inter si è attivata in prima linea per farlo seguire con massima continuità. Bastoni è promettente, sì, ma anche qualcosa di più: sul lato delle caratteristiche tecniche e fisiche ha tutte le carte in regola per sfondare, la vera forza aggiuntiva sta nella testa. Perché parliamo di un ragazzo educato, serio, concentrato sul campo senza mai montarsi la testa; il segreto del boom della cantera Atalanta è anche questo, Bastoni non fa differenza.



TRA SUNING E PERCASSI - E così l'Inter si mette in fila, Bastoni piace moltissimo, è un '99 da tenere d'occhio e poter bloccare in ottica futura. Questo il piano attuale, se il difensore confermerà questa impressionante crescita. Presto i dialoghi con l'Atalanta potranno ripartire, ma il suo nome è già spuntato nelle lunghe giornate di contatti e trattative per Gagliardini a gennaio scorso. Lì, Suning con Steven Zhang in primis e con la figura fondamentale di Ausilio ha potuto stringere rapporti ottimi con la proprietà dell'Atalanta, la famiglia Percassi. Progetti di collaborazione in Cina, feeling immediato e la sensazione che l'Inter con la Dea potrà fare affari spesso e volentieri. Bastoni dovrà meritarselo, ma intanto è finito nel mirino. Talentuoso, giovane, italiano. La strada è quella giusta.