Accelerata Inter per Yann Karamoh: l'esterno del Caen, infatti, è stato a lungo trattato dai nerazzurri, e domani può essere un giorno importante e decisivo per il futuro del francese in scadenza 2018. I nerazzurri infatti hanno alzato l'offerta per Karamoh dai 5 milioni dell'ultima proposta a una cifra che dovrebbe essere di 6 milioni di euro più bonus, lo riporta Sky Sport.