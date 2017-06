è arrivato all'Inter nell'estate 2012 dall'Udinese, e in questi anni è sempre stato tra i più positivi delle buie stagioni nerazzurre, nonostante anche lui abbia talvolta alternato picchi molti alti ad altri decisamente bassi. Dopo 5 anni all'Inter il portiere sloveno può avere il desiderio di provare una nuova esperienza, andando a giocare finalmente la Champions League.- E' noto che l'Inter abbia esigenza di vendere entro il 30 giugno, colmando quei 30 milioni necessari ad entrare nei parametri del Fair Play Finanziario.L'interesse del PSG per Handanovic, come raccontato da calciomercato.com (LEGGI QUI), può permettere all'Inter di ottenere un'altra plusvalenza importante. Il giocatore inoltre può anche essere una interessante pedina di scambio per arrivare ad altri giocatori,. Lo sloveno inoltre non è il portiere ideale di Spalletti, che ama un estremo difensore dai piedi buoni, capace di impostare l'azione. Insomma, qualità non proprie di Handanovic che, fenomenale per riflessi tra i pali, non spicca nel gioco con i piedi. Se in ogni caso dovesse rimanere, dovrebbe cercare di migliorare e non poco la propria tecnica di base.- La tradizione dei portieri dell'Inter, da Zenga ad Julio Cesar passando per Pagliuca e Toldo, è sempre stata nobile; il numero 1 della porta nerazzurra è sempre stato una certezza. In caso di addio di Handanovic, il suo sostituto dovrà non essere da meno alla tradizione nerazzurra. Il nome più papabile è quello di: il portiere polacco è da tempo bloccato dalla Juventus, ma l'inserimento dell'Inter, che gli offrirebbe la porta da titolare fin da subito, cosa che non avverrebbe alla Juventus a causa di Buffon, potrebbe cambiare le carte in tavola. Alle spalle dell'ex portiere della Roma ci sono molte alternative giovani e promettenti. Il primo nome è quello diil quale, dopo essere stato ad un passo da Milan, può tornare di moda in ottica Inter, che lo ha da tempo segnato in rosso sul proprio taccuino. Insieme al genoano, all'Inter piace tanto, promessa dell'Udinese che quest'anno ha impressionato tutti con la Spal. Classe '97, l'Udinese vuole sicuramente una cifra importante per lasciarlo partire, ma Suning può farsi convincere dalle grandi qualità del giovane portiere. I dirigenti dell'Inter tengono d'occhio ancheche dopo aver portato il Benevento in Serie A è tornato al Cagliari, dove affronterà il primo campionato da titolare. Che sia Handanovic o un suo sostituto, l'Inter ha una grande tradizione a cui far fronte e sarà fondamentale, per citare Spalletti: "Non sbagliare gli acquisti".