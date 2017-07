L'Inter e il Genoa continuano le trattative per il duo baby composto da Pietro Pellegri ed Eddie Salcedo. L'affare non è a rischio, ma ci sono ancora della complicazioni dovute, principalmente agli accordi da sottoscrivere con i calciatori coinvolti nell'operazione.



PELLEGRI E SALCEDO - Da un lato l'Inter deve ancora trovare l'accordo sia con Pellegri che con Salcedo, i quali si dovranno legare al club nerazzurro a lungo per completare i due affari da 30 milioni di euro complessivi (15+15 di bonus per il primo, 5+25 per il secondo).



RANOCCHIA E NON SOLO - Dall'altro c'è il Genoa, che si è impegnato ad acquistare uno degli esuberi nerazzurri. L'idea principale del club rossoblù era quella di riportare a Genova Andrea Ranocchia, ma il difensore umbro ha per ora sempre respinto le offensive. Il Genoa aveva chiesto all'Inter anche Axel Bakayoko, ma il francese è da poco andato in prestito al Sochaux e anche Jonathan Biabiany ad oggi non vuole essere inserito nell'affare. Le squadre sono quindi di nuovo al lavoro per trovare un'alternativa e chiudere un'operazione importante evitando così il reinserimento della Juventus.