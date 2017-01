Marco Andreolli, difensore dell'Inter, parla dopo la vittoria sull'Udinese arrivata allo scadere: "Per noi vincere oggi era fondamentale. Volevamo a tutti i costi portare a casa questi tre punti e ci siamo riusciti. Ci abbiamo creduto fino alla fine, cogliendo una vittoria fondamentale per il nostro cammino negli ultimi minuti. A Udine non è facile per nessuno vincere, lo sapevamo e per questo abbiamo lavorato duramente a Marbella. Oggi la nostra fatica è stata premiata. importantissimo riuscire a portare a casa questa vittoria, la volevamo tutti e si è visto".