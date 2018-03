Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter, che nella giornata di domani compirà 110 anni della propria storia, non celebrerà la ricorrenza anche nel corso della gara di domenica contro il Napoli.



All'interno del colletto della divisa, non ci sarà la patch per i 110 anni del club, bensì una scritta commemorativa "Ciao Davide" in ricordo di Davide Astori, difensore della Fiorentina scomparso tragicamente nella notte fra sabato e domenica scorsa.