L'edizione odierna di TuttoSport analizza la stagione finora disputata da Ansaldi e reputa insufficiente l'apporto in nerazzurro dell'ex Genoa.



"La delusione nel reparto, visto le attese, è semmai Cristian Ansaldi. L’esterno argentino era arrivato dal Genoa dopo una stagione da fuochi d’artificio alla corte di Gasperini, ma con l’Inter (e ormai siamo a marzo) si ricordano più i suoi svarioni difensivi che le sue sgroppate e l’apporto dato in fase di spinta alla squadra. Inutile nasconderlo a questo punto: ci si aspettava di più da lui e certo, visto in questi mesi, non sembra il giocatore in grado di far fare il salto di qualità al reparto".