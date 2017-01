Il cartellino rosso rimediato ieri a Palermo probabilmente è stato un po' eccessivo, ma l'errore dell'arbitro Irrati non basta a giustificare l'ennesima prova sottotono di Cristian Ansaldi con la maglia dell'Inter. Il laterale argentino arrivato in estate fatica ad imporsi e ora, la spesa effettuata in estate per portarlo in nerazzurro appare fin troppo eccessiva.



11 MILIONI E IL SACRIFICIO DI LAXALT - Riscattato dal Genoa dallo Zenit San Pietroburgo per circa 4 milioni di euro, in estate Ansaldi è stato prelevato dall'Inter per una cifra complessiva di 11 milioni di euro messa a bilancio dal club nerazzurro. Una cifra che comprende anche il cartellino di Diego Laxalt, riscattato per circa 4 milioni proprio dalla formazione di Enrico Preziosi. Un sacrificio che, con l'ottima stagione dell'esterno uruguaiano sta facendo rimpiangere la scelta fatta in estate dall'Inter.



TRE ASSIST - Un anno fa, a Genova proprio contro il Palermo, Ansaldi riuscì a fornire tre assist vincenti nella stessa partita. Impresa riuscita sabato scorso anche a un ex interista: il brasiliano Alex Telles nella vittoria per 4-2 contro il Rio Ave del Porto, prossimo avversario della Juventus agli ottavi di finale in Champions League.



RICARDO RODRIGUEZ SERVE SUBITO - Ansaldi fatica in fase difensiva, se puntato va spesso in difficoltà e, inoltre, raramente riesce a garantire la sovrapposizione a Perisic che, invece, risulta una costante per il duo D'Ambrosio-Candreva. Il ds Ausilio ha confermato che la rosa può ancora essere migliorata e proprio sulle fasce porverà a giugno ad affondare il colpo per il terzino del Wolfsburg, Ricardo Rodriguez. Un rinforzo che, però, a questa Inter servirebbe subito, pocihé la rincorsa alla Champions non ammette errori e sugli esterni le alternative a D'Ambrosio non riescono a brillare.