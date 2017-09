Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Premium Sport prima della sfida tra i nerazzurri e la Spal: "Abbiamo avuto una partenza positiva, anche se dobbiamo stare calmi e tranquilli. Siamo all'inizio, mancano 36 partite. Oggi è una partita delicata, abbiamo l'appoggio dei tifosi che sono il nostro Dna e per questo dobbiamo ricambiare la fiducia. Regali a gennaio sul mercato? È appena finito quello estivo, abbiamo fatto degli innesti e i nostri ds hanno identificato gli elementi richiesti dal mister. Ora dobbiamo concentrarci sul campo e vincere le partite, pensiamo di avere la squadra giusta e step by step andiamo avanti. Poche alternative in avanti? Non sono la persona più adatta a dare questo parere. Noi dobbiamo appoggiare tecnico e dirigenti, noi come società lavoriamo dietro le quinte per dare il apporto. 60 mila tifosi a San Siro? Siamo rimasti folgorati da come il pubblico ci sta seguendo, stanno dimostrando grande attaccamento. Speriamo che questo supporto continui. Vogliamo ricambiare questa fiducia in tutti i modi. Perisic? Non voglio parlare del singolo, ma della squadra. Se ogni volta vogliamo parlare del singolo rischiamo di perdere l'obiettivo che è quello di riportare la squadra in alto in campionato".