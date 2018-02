Alessandro Antonello, Ceo dell'Inter, parla ai microfoni di Premium Sport prima del match fra i nerazzurri e il Crotone.



"Sappiamo che arriviamo da due mesi di difficoltà e dobbiamo uscirne con determinazione e con l’energia che abbiamo visto nella prima parte della stagione. Questi giocatori e questo staff sapranno uscire da questa situazione, siamo determinati a pensare solo al nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions. Pastore costava troppo per le casse dell’Inter? Non è mai stato nei nostri obiettivi di mercato. Dobbiamo solo pensare a questa sfida col Crotone. Le continue voci di un interesse del Real Madrid per Icardi? Si è appena chiuso il mercato invernale e già pensiamo al prossimo. Mauro è il nostro capitano, è fondamentale per noi e ci auguriamo che possa avere una seconda parte di stagione al pari della prima parte. Se sarà necessario ci siederemo a parlare, al momento opportuno. Ma ora dobbiamo restare concentrati sugli obiettivi da raggiungere, non dobbiamo pensare ai singoli ma ragionare di squadra. Cambierebbe qualcosa se a parlare del futuro di Icardi ci fosse un altro procuratore invece di Wanda Nara? Non importa chi ci sia di fronte, importa lavorare per il bene dell’Inter: tutti lavoriamo per questo. Noi vogliamo ripagare quello che i tifosi ci stanno riconoscendo. Ausilio è andato a vedere Lautaro Martinez in Argentina? Il nostro lavoro è anche quello di andare alla ricerca di talenti in tutto il mondo. Stiamo lavorando e vedremo cosa accadrà. Paura della rimonta del Milan? Non si deve mai aver paura nello sport perché se no si fallisce. Siamo concentrati sul nostro percorso e pensiamo solo ad affrontare i nostri avversari con la giusta cattiveria agonica per batterli".