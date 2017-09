Bilancio ancora in perdita per l’Inter, ma in miglioramento rispetto al 2016. Il Consiglio d’Amministrazione del club nerazzurro ha approvato oggi i conti al 30 giugno 2017: perdita di 24 milioni, ma ricavi in crescita del 33% circa.



Il fatturato, plusvalenze comprese, dovrebbe valere circa 320 milioni (rispetto ai 241 dell’esercizio 2016), grazie anche all’intervento di Suning tra sponsorizzazioni e accordi di co-branding, che hanno permesso alla società di far aumentare il proprio valore della produzione.



Nonostante la perdita, la società nerazzurra dovrebbe aver rispettato i paletti del Fair Play Finanziario: l’Uefa, per i propri regolamenti, non considera infatti alcune spese virtuose, come quelle relative a infrastrutture e settore giovanile. Il bilancio, che sarà approvato dall’assemblea dei soci di fine ottobre, sarà valutato in quel momento anche dall’Uefa, che tuttavia è rimasta costantemente in contatto con l’Inter negli ultimi mesi, per verificare il rispetto degli obblighi per il FPF.



Nel corso del CdA, durato circa 35/40 minuti e in cui erano presenti tutti i consiglieri (Steven Zhang e Antonello da Milano, gli altri collegati in videoconferenza, Thohir compreso) ma non Zhang Jindong poiché non fa parte del Consiglio d’Amministrazione, sono inoltre state ratificate le nuove nomine dell'organigramma nerazzurro e il conferimento dei nuovi poteri nell'ambito della riorganizzazione della governance del club interista.