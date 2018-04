L'Inter sta studiando da tempo il colpo a parametro zero che porterebbe in nerazzurro Kwadwo Asamoah. Il centrocampista/esterno della Juventus è in scadenza a fine stagione e non rinnoverà il contratto con il club bianconero che, fino all'ultimo, ha provato a proporgli un prolungamento annuale. C'è però un altro club che sta cercando di disturbare l'operato dei nerazzurri ed è il Milan anch'esso alla ricerca dei più importanti colpi a parametro zero sul mercato.



LA MOSSA DEL MILAN - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club rossonero sta provando il sorpasso sull'Inter nonostante abbia già bloccato, di fatto, Ivan Strinic, anche lui preso a parametro zero dalla Sampdoria. Per il ds Mirabelli Asamoah rappresenterebbe un jolly utilizzabile più a centrocampo nel ruolo di vice-Kessie che non da terzino basso.



HA PRESO CASA A MILANO - Detto che sempre secondo il quotidiano Asamoah ha già preso casa a Milano portandosi avanti nelle trattative, l'Inter ad oggi resta in fortissimo vantaggio. I colloqui con il suo agente, Federico Pastorello proseguono spediti anche su altri fronti, come il mandato già firmato per la cessione di Nagatomo all'estero (Galatasaray e Betis Siviglia in pole) e il rinnovo di Candreva. Un rapporto solido che rende tranquilla l'Inter, ma che dovrà forzare i tempi sulle firme dei contratti per evitare concorrenti scomodi.