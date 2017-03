Inter-Atalanta: superata oggi pomeriggio quota 56.000 spettatori, tra abbonamenti e biglietti. San Siro verso il tutto esaurito (non saranno aperti terzo anello verde e rosso). I tifosi ospiti potranno assistere al match dal terzo anello blu: ad oggi 1.700 biglietti venduti. La società consiglia ai tifosi di presentarsi allo stadio con anticipo, come avviene per i big match, per agevolare l'afflusso.