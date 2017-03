Si fa sempre più fitta la collaborazione tra Inter e Atalanta, a confermarlo è il viaggio della famiglia Percassi in Cina, dove i dirigenti bergamaschi hanno visitato la sede di Suning a Nanchino per discutere di collaborazioni commerciali nel calcio, ma anche in altri settori come cosmetica, food & beverage e moda. Questo è quanto si apprende dal sito ufficiale dell’Inter, che spiega come Antonio Percassi abbia anche visitato lo store Suning presso lo stadio e gli spogliatoi del Jiangsu, oltre che il negozio Suning più imponente della Cina: “Mi ha lasciato una grande impressione, questo tipo di negozi, così dinamici, non si trovano in Europa. Al suo interno si trova una grande quantità di nuovi prodotti, in particolare di nuova tecnologia. Le imprese cinesi hanno la forza per entrare nel mondo del calcio italiano, con grande impatto. Suning ha messo tanta cura e passione nella squadra, con il supporto delle solide risorse finanziarie di Suning e con i suoi metodi di business le possibilità di crescita dell’Inter sono illimitate e potranno influenzare il mondo dello sport italiano”, ha spiegato il numero uno dell’Atalanta.