L'Inter non si ferma più. Settima vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Stefano Pioli, che ora affronterà due esami importanti contro Lazio, in Coppa Italia, e Juventus. Ottimi risultati, a cui sta contribuendo in maniera importante anche Roberto Gagliardini, uno dei colpi più importanti di questo mercato di gennaio. Arrivato per 25 milioni complessivi dall'Atalanta, il mediano classe '94 ha zittito i tanti critici a suon di prestazioni di livello, sancendo di fatto una nuova alleanza sul mercato tra i nerazzurri milanesi e quelli bergamaschi.



DA PALACIO A PETAGNA - Un asse che può portare a nuovi trasferimenti, entro domani sera alle 23 e in vista della prossima estate. Soprattutto per quel che riguarda l'attacco: basti pensare a Rodrigo Palacio. Finito nelle gerarchie di Pioli dietro a Eder e Gabigol, il Trenza può ritrovare Gian Piero Gasperini a sei mesi dalla scadenza del suo contratto con l'Inter. Che, a giugno, può girare al club della famiglia Percassi anche il cartellino del colombiano Roger Martinez, ora al Jiangsu Suning. E magari chiedere quello di Andrea Petagna, rivelazione di questa stagione della Dea e individuato come profilo perfetto per ricoprire il ruolo di vice Icardi.