Per la 28esima giornata di Serie A, l'Inter ospita l'Atalanta al Meazza in un matcg fondamentale per le ambizioni europee di entrambe le squadre. In classifica, i nerazzurri orobici precedono di un punto i meneghini: 52 punti per l'Atalanta (quinta) e 51 per l'Inter (sesta). A Milano, i precedenti in gare ufficiali fra le due squadre sono 63, con un bilancio di 44 successi per l'Inter, 9 pareggi e 10 vittorie per l'Atalanta. L'ultimo successo dell'Inter è l'1-0 della scorsa stagione (rete di Jovetic), mentre l'ultimo pari è lo 0-0 del marzo 2012. I bergamaschi invece si sono imposti per l'ultima a San Siro contro l'Inter nel 2013-14, per 2-1, con doppietta di Bonaventura (gol di Icardi per l'Inter). Per quanto riguarda il computo dei gol, quelli dell'Inter sono 122, quelli dell'Atalanta sono 49. In questo campionato, all'andata, la squadra di Gian Piero Gasperini si impose per 2-1 su quella allenata allora da Frank de Boer, grazie ai gol di Masiello e Pinilla su rigore (per l'Inter segnò Eder). Tutti in campo alle 15, arbitra Irrati.