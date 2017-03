Dopo la doppietta contro il Cagliari, Ivan Perisic è giunto a quota nove gol in campionato e non pare intenzionato a fermarsi qui. L'ex esterno del Wolfsburg è stato finora autore di un'ottima stagione, basti pensare che detiene il record di gol segnati in trasferta quest'anno. Fuori casa ha messo a segno cinque reti, riuscendo addirittura a fare meglio di Icardi. Un periodo d'oro per Ivan Perisic, premiato anche dalla federazione croata come miglior giocatore della settimana.