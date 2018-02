Ieri è arrivata l'ufficialità che ha chiuso quella che stava diventano una telenovela in piena regola: Stefan de Vrij non rinnoverà con la Lazio, parola del ds Igli Tare che ha annunciato il ritiro dell'offerta di rinnovo da parte dei biancocelesti. Il centrale olandese saluterà dunque a parametro zero al termine della stagione. Direzione?



INTER IN POLE, MA... - Tutti gli indizi portano all'Inter, che nelle ultime settimane ha migliorato la propria offerta al giocatore mettendo sul piatto oltre 4 milioni di euro per 5 anni. La firma però non arriva, de Vrij prende tempo per valutare altri interessamenti e in particolare, riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, sono quattro le insidie per i nerazzurri. C'è il Barcellona, al quale non basta l'arrivo di Yerry Mina, ci sono l'Atletico Madrid e il Chelsea, ma in questo caso molto potrebbe dipende dal futuro del tecnico Antonio Conte. Stesso discorso vale per lo Zenit: de Vrij è un pallino di Roberto Mancini, ma qualora l'allenatore cambiasse aria allora la pista russa potrebbe raffreddarsi. Cinque soluzioni a disposizione, de Vrij sfoglia la margherita: l'Inter aspetta la sua risposta.