Grazie mille https://t.co/7ojgFcfJD7 — Gabriel Barbosa (@gabigol) 29 agosto 2017

FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

Indossa il 96, suo anno di nascita"., che risponde sempre su Twitter: "". Ma potrebbe essere l'attaccante brasiliano ex Santos a fare un regalo ai nerazzurri.- Infatti. Che, specialmente se dal Valencia tornasseoltre all'arrivo del terzino destro brasilianodal Barcellona, in cambio potrebbe dare all'Inter con la stessa formula. Il difensore argentino, che venerdì compiee quindi non è extracomunitario. Rappresenta un'alternativa agli obiettivi sul mercato inglese:(Arsenal) e(Manchester City). Guardiola è in vantaggio su Wenger perdel WBA, a sua volta sulle tracce di- Dopo aver rifiutato il Genoa, il difensore italiano ha ricevuto altre richieste in Premier League da. Nelle ultime ore ha effettuato un sondaggio pure loSan Pietroburgo. Robertonel caso il club russo non gli regalasse altri rinforzi dopo gli arrivi dei 5 argentini