L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul mercato dell'Inter e spiega come la società nerazzurra sia molto attenta alle dinamiche di casa Roma. I giallorossi dovranno vendere qualche pezzo pregiato per rientrare nei parametri del Fai Play Finanziario e i nerazzurri osservano con attenzione Manolas, Strootman e Nainggolan.



"L’Inter in pressing sui big della Roma. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio giovedì sera era all’Olimpico, ha cenato dopo la partita dei giallorossi contro il Lione in un ristorante di Ponte Milvio. L’Inter da tempo ha avuto contatti con il procuratore di Manolas, ma ha fatto sondaggi anche per Nainggolan e Strootman. La Roma potrebbe avere la necessità di cedere almeno un giocatore entro giugno per rispettare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Non è la prima volta che Ausilio viene a Roma nelle ultime settimane. Di solito il martedì o il mercoledì è possibile incontrarlo in qualche tribuna degli stadi dove si disputano le gare di Champions. Ma all’Olimpico era stato già almeno in altre due occasioni. Di sicuro era in tribuna anche in occasione della partita tra la Roma e la Fiorentina. Manolas resta uno dei favoriti per rinforzare il reparto arretrato nerazzurro. Il club può investire sul mercato una cifra non inferiore ai cento milioni e il difensore greco ha una valutazione intorno ai quaranta. E’ uno dei giocatori della Roma che ha più mercato e già la scorsa estate la Roma aveva dovuto respingere gli assalti che erano giunti dalla Premier".