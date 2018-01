Non solo Lisandro Lopez - già ufficiale - e Rafinha - per cui si continua a lavorare, l'Inter continua a muoversi sul mercato. E viste le difficoltà per arrivare a Ramires, bloccato dal Jiangsu Suning, prova a tenere calde altre piste. Anche una molto complicata, quella che porta a Javier Pastore. Dopo gli ammiccamenti delle scorse settimane, negli ultimi giorni il Flaco ha comunicato attraverso un post su Instagram di voler chiudere la carriera al Paris Saint-Germain, smentendo Thiago Silva che, invece, aveva svelato come l'ex Palermo avesse chiesto la cessione.



CENA DI MERCATO - L'Inter, però, è tornata a informarsi sulla situazione del trequartista argentino e lo ha fatto con una cena tra il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'agente del giocatore, Marcelo Simonian. Come riportato da Sky Sport, i due si sono visti questa sera nel centro di Milano. Un tentativo da parte dei nerazzurri per riaprire i discorsi, ben sapendo l'altissima valutazione che il presidente del club parigino, Nasser Al-Khelaifi, fa di Pastore.