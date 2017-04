Intervistato prima della gara contro il Crotone, il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato di mercato ai microfoni di Premium Sport.



"Pioli ha usato parole per stimolare l'ambiente perché all'Inter occorre sempre sentirsi sotto esame e non ci si può accontentare di qualche piazzamento. Se dall'Inghilterra sono giunte offerte per Perisic? Al momento sono chiacchiere, Perisic è un giocatore importante per noi e non prendiamo in considerazioni offerte per lui. Vogliamo tenere i migliori. Manolas? È un giocatore della Roma, noi dobbiamo migliorare in qualche zona di campo, vedremo dove. Champions? Era un sogno, e l'Inter deve fare di tutto per rientrare in Europa dalla porta principale. Per quanto riguarda l'Europa League, invece, è un dovere".



Poi, su Joao Mario: "Joao Mario è un titolare ma Banega non è meno bravo di lui... Nelle grandi squadre come stiamo tornando a essere noi ci sono nei titolari e tra i panchinari giocatori importantissimi e vincenti anche in nazionale come Joao Mario. Questo non vuole che l'investimento non sia importante, ma Pioli sta facendo scelte definite. Se avrà l'occasione dovrà dimostrare di valere, ma non vanno in campo i milioni perché se no diremmo che Banega non è bravo".