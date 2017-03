L'edizione odierna del Corriere dello Sport accende i fari su quello che potrebbe essere il prossimo mercato dell'Inter e spiega come i nerazzurri siano concentrati soprattutto su quattro profili.



Avanti con un esterno “basso”, meglio se mancino, un centrale difensivo in grado di fare la differenza, un centrocampista e un attaccante esterno che abbia il gol nel dna. In realtà però i ritocchi potrebbero anche essere di più: dipenderà dalle partenze (Banega? Brozovic? Murillo?) e dalle occasioni di mercato. Perché in corso Vittorio Emanuele sanno bene che, se faranno le valige sia Santon sia Nagatomo, oltre a un mancino sarà inevitabile mettere in rosa anche un terzino destro; e sanno pure che è impensabile affrontare la prossima stagione senza un sostituto di Icardi. Sperare che a Maurito non venga neppure un raffreddore, specialmente in caso di partecipazione alle coppe europee, sarebbe avventato.