Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, è intervenuto a Premium Sport nel pre-partita del derby: "Brozovic regista? Tutte le cose Spalletti le pensa, le valuta e le studia. Non arriva mai per caso alle cose. Il derby è un'occasione perché ora tutte le partite pesano, mancando pochissimo alla fine del campionato. Partita importante ma non decisiva in senso assoluto: abbiamo vantaggio, possiamo allungare, ma questo non vuol dire che già dalla prossima non bisogna stare attenti e spingere. Le parole di Tare su De Vrij all'Inter? Tare fa il mercato della Lazio, io non posso confermare nulla perché il mercato dell'Inter inizierà dopo il 20 maggio. Prima parleremo dei nostri giocatori e valorizzeremo i nostri ragazzi. Faccio i complimenti a Tare per il lavoro che sta facendo, ha la mia stima



Rinnovo di Icardi dopo il 20 maggio? Non c'è mai stato un termine, non escludo che possa si parlare prima. Non c'è una data fissata, è tutto spontaneo: può capitare domani o a fine stagione, tutto sarà tranquillo e naturale. Lui sta ristrutturando casa? Magari vuole prenderne una più grande (ride, ndr). So che sta bene e che noi stiamo bene con lui, con Mauro ci siamo già trovati in questa situazione e quando l'Inter ha dovuto dimostrare riconoscenza l'ha fatto. L'Inter ha sempre mostrato riconoscenza nei suoi confronti, non sarebbe una sorpresa se parlassimo di rinnovi visto che sarebbe il quarto.



Obiettivi? Al di là delle certezze ora ci serve la continuità, per centrare obiettivi importanti nel lungo periodo. Per noi significa vincere più partite possibili da qui al 20 maggio per entrare in Champions, poi dovremo migliorare. Non fanno entrare Wanda allo stadio? Non sono a casa oggi, chiedete a Fassone (ride ,ndr).



Vittoria per staccare il Milan? E' così, è anche vero che è una partita dura contro un avversario in salute. Anche contro la Juve hanno perso giocando un'ottima partita. Sarà una battaglia, l'Inter sta dimostrando di essere in salute: per noi è importante, per loro è decisiva. Non è il Milan di inizio stagione, lo sta dimostrando".