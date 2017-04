Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato prima del derby contro il Milan: "L’Europa League è un dovere, è l’obiettivo che deve avere l’Inter per questa stagione: anche se in proiezione noi puntiamo alla Champions. Il sogno della Champions è stato coltivato solo in virtù dei grandissimi risultati che abbiamo ottenuto, ma non lo era nel momento in cui abbiamo preso Pioli. Ma una cosa è certa: l’Inter deve stare in Europa. La presenza di Gagliardini allo Stadium? È un ragazzo serissimo, un grande professionista: magari, in una settimana come questa, qualcuno ha avuto l’idea di strumentalizzare la sua presenza a Torino, ma lascio queste polemiche inutili ad altri. Mercato? Stiamo lavorando per portare l’Inter in alto, ma lo facciamo in silenzio: noi siamo in giro per i campi a seguire tanti giocatori e quello che contano alla fine sono i fatti, non le parole."