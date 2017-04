Il viaggio in Cina per programmare il futuro della società nerazzurra. Piero Ausilio è volato a Nanchino, nel quartier generale di Suning, dove ha parlato a lungo con Zhang Jindong, toccando diversi punti cardine. Dal rinnovo del ds a quello che sarà il prossimo mercato, con la proprietà cinese disposta a rivoluzionare tutto.



IL RINNOVO DI AUSILIO - La novità a riguardo è che adesso siamo vicini all’annuncio del rinnovo triennale, fino al 2020, con le due parti d’accordo praticamente su tutto. La trattativa non è del tutto conclusa, si discute sul futuro organigramma e su alcune figure di riferimento richieste da Ausilio. Non è previsto un capo scout, ma l’attuale ds potrà contare su un braccio destro. Fumata bianca a un passo.



MERCATO - L’altro argomento affrontato è quello relativo alla prossima campagna di rafforzamento. Suning non conosce incedibili, la proprietà cinese prenderà in considerazione tutte le offerte, ma sempre con l’intenzione di consegnare all’allenatore una squadra più competitiva rispetto a quella attuale. Zhang Jindong è disposto a mettere sul piatto una cospicua somma, ma molto si aspetta anche dalle cessioni. Da Ranocchia a Jovetic, da Brozovic a Murillo, all’Inter non mancano esuberi e tutti dovranno trovare una sistemazione. Sanchez rimane un obiettivo, con qualche difficoltà oggettiva circa all’alto ingaggio richiesto dal calciatore.



CAPITOLO ALLENATORE - L’altro tema sensibile è quello relativo a Stefano Pioli: Zhang Jindong e suo figlio Steven hanno fatto sentire la propria fiducia al tecnico emiliano, ma il suo futuro dipende strettamente dai risultati. Se Pioli vorrà salvare la panchina, dovrà dare segnali incoraggianti in questo finale di stagione, chiudendo in crescendo e mostrando la giusta personalità negli scontri diretti. Un’Inter sesta in classifica, dunque, potrebbe non bastare.