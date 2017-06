C’è grande incertezza sul futuro di. Il trequartista della Fiorentina, impegnato con la Nazionale Under 21 di Di Biagio, non ha ancora deciso se accettare. Il direttore generale Pantaleo Corvino ha presentato ufficialmente l’offerta all’entourage del giocatore: contratto fino al 2021 con ingaggio da 2,5 milioni (netti) all’anno più bonus. Prendere o lasciare. Il giocatore non ha ancora deciso e intanto il suo procuratore ha incontrato l’Inter.- Come riporta Alfredo Pedullà,. L’Inter vuole presentare la propria proposta alla Fiorentina, mettendo sul piatto una cifra superiore ai 40 milioni di euro più contropartita tecnica. La società viola, però,prima di intraprendere contatti diretti con le società interessate. Alla conferenza stampa di Pioli, Corvino aveva detto: "Oltre due mesi fa abbiamo avanzato al ragazzo una proposta che va oltre tutti i nostri limiti, e lo abbiamo fatto volentieri perché lo consideriamo un giocatore simbolo. Ora però, e l'ho detto al procuratore, vogliamo una risposta in tempi abbastanza brevi”., vigili sulla situazione e pronti ad entrare in corsa per Federico Bernardeschi. La Fiorentina - secondo quanto raccolto da calciomercato.com - ha aperto ad una cessione anche ai bianconeri. Il suo agente Beppe Bozzo riceve e lancia segnali quotidianamente con Marotta e Paratici, l'ultimo due giorni fa. Contatti continui, con Inter e Juventus, ma bisognerà attendere per conoscere il futuro di Bernardeschi.