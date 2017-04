Mancano nove giornate al termine della stagione, ma Zhang Jindong è già al lavoro per impostare le strategie future dell’Inter. Proprio in queste ore, infatti, il direttore sportivo, Piero Ausilio, è di ritorno dalla Cina, dove ha incontrato i vertici di Suning per concordare le future mosse del club di corso Vittorio Emanuele. Diversi gli argomenti toccati, dal mercato a Pioli, che ad oggi può contare sul pieno sostegno della proprietà cinese.



Zhang Jindong ha ribadito ad Ausilio la volontà di investire ingenti somme di denaro, tra i 150 e i 200 milioni di euro la cifra che il patron di Suning metterà a disposizione dei nerazzurri. L’obiettivo è quello di competere nuovamente con la Juventus in Italia e presenziare con continuità in zona Champions, trofeo indispensabile per il prestigio e per lo sviluppo del brand. La nuova Inter nasce sotto le indicazioni di Stefano Pioli, che nonostante la bocca cucita di fronte alle domande dei giornalisti, ha già indicato ad Ausilio i giusti rinforzi per la squadra del futuro. Il tecnico emiliano lavora su una squadra in grado di cambiare pelle e passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 o anche ad una possibile retroguardia a tre.



Ecco perché in difesa si insiste molto su de Vrij e Manolas, entrambi apprezzatissimi dall’ex tecnico di Parma e Bologna, che però sembra intenzionato a rinforzare molto anche centrocampo e attacco. Non è escluso che Ausilio possa tornare sul mercato alla ricerca di un regista, mentre per quanto riguarda il reparto avanzato, il sogno è sempre Sanchez. I nerazzurri ritengono che il cileno sia la spalla ideale per Mauro Icardi, l’uomo in grado di garantire a Pioli almeno 15 gol a stagione. Un fattore che potrebbe essere determinante nell’aggancio alle prime posizioni in classifica, considerando che da troppo tempo, ormai, l’unico interista in grado di chiudere la stagione in doppia cifra è proprio Icardi. Discorsi avviati, dunque, per l’Inter del futuro, con Ausilio che ha anche consigliato a Zhang Jindong qualche colpo in prospettiva per il Jiangsu Suning.