Intercettato da Mediaset Premium, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato del mercato dei nerazzurri, blindando Kondogbia e Banega, i due centrocampisti che stanno mostrando più difficoltà: "Crediamo nella Coppa Italia, vogliamo andare avanti. Le prestazioni di questi ragazzi sono una sorpresa più per voi che per noi che lavoriamo con loro da più tempo, sapevamo che avevano bisogno solo di trovare continuità, fiducia, in particolare Kondogbia che oggi sta dimostrando tutto quello che vale, ma noi lo sapevamo anche prima. Palacio, Eder e Gabigol? Siamo stati molto chiari: in entrata non ci sarà più nulla, mentre in uscita verranno fatte alcune cose sui giovani, niente invece per quanto riguarda i giocatori importanti, e quelli citati sono tutti importanti, lo hanno dimostrato con le prestazioni. Dietro le vittorie dell'Inter non ci sono soltanto i primi undici, ma soprattutto quei giocatori che entrano a partita in corso e diventano determinanti, come ad esempio nell'ultima gara Eder e Palacio: sono sicuro che questo capiterà a breve anche a Gabigol".



Due parole poi su Stevan Jovetic, autore di due gol in due partite con la maglia del Siviglia, entambi contro il Real Madrid: "L'ho sentito per fargli i complimenti? L'ho già fatto indirettamente tramite il suo agente, siamo dopo di lui quelli più contenti. Stevan è un ragazzo eccezionale, un grandissimo professionista, un grande calciatore, sono contento e convinto che farà molto bene a Siviglia, poi vedremo la situazione il prossimo giugno. È un nostro giocatore, un investimento che abbiamo fatto e questi risultati ci stanno dando ragione".



Su De Boer: "Nessun rimpianto, dobbiamo guardare al presente e al futuro: questo è di Pioli, il passato può essere servito per stare più attenti e fare esperienza. De Boer è un ottimo allenatore, in quel momento ha avuto delle difficoltà legate anche ad altre situazioni. Non è l'unico responsabile di due-tre mesi che non sono stati i migliori per l'Inter. Però con Pioli siamo partiti bene e vogliamo continuare a farlo, questa è l'unica cosa che conta".



Su Ranocchia: "Ci sono delle opportunità. Ranocchia anche all'estero ha molta considerazione, parleremo con lui se vuole trovare più spazio o se vuole giocarsi le sue opportunità all'Inter: se è questo quello che vuole noi saremo ben felici di tenerlo, diversamente di trovare una soluzione insieme a lui e a chi lo sta seguendo".