Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Empoli: "Le parole di Rizzoli? Non ci abbiamo fatto caso. Già da lunedì tutti noi abbiamo pensato solo alla squadra e mettere in campo quella migliore. Le assenze? Chi gioca è di livello, quando questi giocatori stanno fuori hanno ragione a non essere contenti. Eder, lo stesso Kondogbia, Palacio, sono giocatori importantissimi, titolarissimi e non devono esserci alibi". Parole diplomatiche a cui ha fatto da contrasto il comportamento dei sostenitori nerazzurri, che hanno inscenato l'attesa panolada per protestare contro gli episodi occorsi in occasione dell'ultimo match con la Juventus.