Ai microfoni di Mediaset Premium, il ds dell'Inter, Piero Ausilio, parla della sfida contro il bianconeri e della propria situazione contrattuale.



"Penso che giocheremo a quattro dietro, è un discorso di “scalate”, i moduli esistono solo sulla carta e sono solo per giornalisti. Veniamo da sette vittorie consecutive, sappiamo che questa è la gara più difficile del ciclo e qualcosa vorrà dire se in casa hanno questo ritmo, ma ci faremo rispettare. Il mio rinnovo? É una cosa che non mi crea il minimo problema, lavoro, faccio il mio e ho un grande rapporto con la proprietà. Quando c’è la volontà da entrambe le parti, non si trovano difficoltà per continuare insieme. Il futuro della panchina dell’Inter? Pioli dice che a 50 milioni l’anno rinnova (ride, ndr).Proveremo a centrare la Champions, è un nostro dovere anche se sappiamo quanto è difficile. Abbiamo il piccolo vantaggio di giocare gli scontri diretti in casa, ma vogliamo continuare a ragionare una gara per volta".