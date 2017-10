Intervenuto ai microfoni di Premium, il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato del mercato della squadra nerazurra.



Spalletti ha detto che servirebbee maggiore imprevedibilità, è quello che cercherete a gennaio?

“Nessuno meglio di lui può sapere di cosa abbiamo bisogno. Spalletti sa che questa squadra ha margini di miglioramento e stiamo lavorando per quello".



L'infortunio di Vanheusden vi spinge sul mercato?

“Non è un ragionamento sull’infortunio, anche se avrebbe avuto delle opportunità. Fino a gennaio possiamo arrivare così anche perché abbiamo D’Ambrosio e altri ragazzi della Primavera”



È vero l'interesse per Ozil?

“In questo momento stiamo cercando di valutare bene la nostra rosa. Poi abbiamo osservatori in giro che guardano ovunque. Non credo che giocatori come Ozil possano muoversi prima di giugno”.



Icardi è troppo solo?

“Tra le varie qualità Icardi c'è quella di avere una grande personalità. Si è preparato bene e gli scivola tutto addosso. Non dimentichiamo che Mauro ha avuto dei problemi fisici e una recidiva in nazionale. Discutere Icardi significa discutere il calcio e noi non abbiamo alcuna voglia di discutere”.



Quanto tempo ci vorrà per portare l’Inter a dominare il campionato?

“Serve stabilità e continuità. Il Napoli è un esempio, se ami il calcio bisogna riconoscere la bontà del loro progetto. Il tempo è stato dalla loro parte, all’inizio Sarri ha avuto dei problemi ma gli hanno dato fiducia e oggi sono quelli che sono. Noi come loro siamo partiti da un grande allenatore”.



Vi importa giocare bene?

“Dovessimo fare le stesse partite con gli stessi risultati, firmerei già adesso”